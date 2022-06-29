«Картина остается мрачной». Глава американской разведки назвала три сценария развития событий в Украине
Российский диктатор Владимир Путин все еще хочет захватить большую часть Украины (Фото:Sputnik/Alexander Scherbak/Pool via REUTERS)
Глава Национальной разведки США Эврил Хейнс убеждена, что российский диктатор Владимир Путин все еще хочет захватить большую часть Украины и назвала три сценария развития событий. Об этом сообщает Reuters.
«Мы по-прежнему смотрим на президента Путина и думаем, что у него фактически те же политические цели, то есть он хочет захватить большую часть Украины», — заявила она во вторник, 28 июня.
По словам Хейнс, спецслужбы США видят три возможных сценария развития событий в ближайший период времени:
- конфликт, в котором российские силы добиваются лишь постепенных успехов, но не прорыва к цели Путина (американская разведка считает этот сценарий наиболее вероятным);
- крупный прорыв России;
- успех Украины в стабилизации линии фронта при достижении небольших успехов вблизи временно оккупированного Херсона и в других районах на юге Украины.
«Короче говоря, картина остается довольно мрачной», — сказала Хейнс.
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