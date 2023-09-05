«Огромный удар по репутации». Коррупция в Украине тормозит поставки оружия — президент Литвы 5 сентября, 12:28 Гитанас Науседа (Фото:www.president.gov.ua)

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что коррупция в Украине оказывает значительное влияние на страны Запада при принятии решений о поставках оружия Киеву.

Об этом сообщает LRT.

«Это важная причина. Это очень важная причина», — сказал он.

По его словам, поскольку те государства, которые оказывают поддержку Украине, являются демократическими государствами, значит, они должны учитывать настроения своего общества и мнение избирателей.

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«Представьте, что избиратели в том или ином государстве видят, что в стране, на которую направлена ​​помощь, происходят очень заметные коррупционные скандалы», — сказал он.

Науседа заявил, что это «огромный удар по репутации этого государства».