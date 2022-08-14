Гиркина задержали в Крыму, когда он ехал на войну в Украину — СМИ 14 августа, 05:27 Фото задержанного в Крыму Игоря Гиркина (Фото:российские Тelegram-каналы)

Бывшего так называемого «министра обороны ДНР», террориста, Игоря Гиркина (Стрелкова) задержали в оккупированном Крыму. Он с поддельными документами ехал на войну в Украине.

Об этом пишут Новости Донбасса со ссылкой на российские Telegram-каналы и так называемого «соратника Гиркина» Александра Жучковского.



По словам Жучковского, Стрелков «действительно пытался попасть на фронт, но был задержан в Крыму».

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Соратник уверяет, что «никаких политических целей Стрелков не ставил и наводить смуту в Новороссии не собирался».

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