Глава МИД Израиля Гидеон Саар прибыл в Киев

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар прибыл с официальным визитом в Киев. Об этом во вторник, 22 июля, сообщил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

По его словам, в программе министра — встречи с украинским руководством и с еврейской общиной.

The Times of Israel пишет, что это самый высокий по уровню визит израильского чиновника в Украину с февраля 2023 года, когда страну посетил предшественник Саара, нынешний министр энергетики Эли Коэн.

Как рассказал Бродский в июле в интервью NV, Израиль принял решение поставить Украине несколько «очень мощных» установок по очистке воды, которые помогут южным, юго-восточным регионам Украины справиться с проблемой пресной питьевой воды.

За все время войны Израиль оказал очень существенную гуманитарную помощь Украине, прежде всего в вопросах медицины, водоснабжения и психологической помощи, сказал он.

Посол Израиля также заявлял, что Израиль интересуют решения проблемы дронов Украиной, поскольку недавно он сам с ней столкнулся.