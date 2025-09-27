«Заметно обнаглел». CNN объяснил, какие опасности для Путина несет его гибридная война против Европы

Кремль развернул гибридную кампанию против Европы , сочетая нарушение воздушного пространства дронами и самолетами с кибератаками и диверсиями. Эти действия одновременно дают России тактические преимущества и создают риски для самой Москвы, пишет CNN .

CNN отмечает, что распространение ощущения хаоса и уязвимости в Европе усиливает аргументы как сторонников уступок российскому диктатору Путину, так и «ястребов», которые призывают к более решительному ответу на действия России. По данным телеканала, после визита в Китай глава Кремля «заметно обнаглел».

Журналисты отметили, что европейские лидеры оказались перед новым вызовом из-за гибридных действий России, которые включают нарушение воздушного пространства мелкими дронами и самолетами, а также кибератаки и диверсии.

В то же время внимание европейцев отвлекается от войны в Украине, и страны должны решать, как реагировать на провокации — тратить дорогие ракеты на «фанерные» беспилотники или оставлять их без внимания, а также противостоять кибератакам и саботажу, считает CNN.

Риском для Кремля в таких действиях является то, что теперь постоянно какое-то чисто криминальное событие в странах НАТО могут записать на счет РФ. CNN добавляет, что большие риски связаны с непредсказуемым поведением президента США Дональда Трампа, который может как игнорировать выходки россиян, так и отреагировать на них слишком чрезмерно.

Журналист отметил, что Россия, очевидно, готова мириться с этими рисками, поскольку провокации продолжаются.

«Эти гибридные атаки — намеренно или по стечению обстоятельств — навязывают рядовым европейцам ощущение цены за постоянную поддержку Украины их правительствами. За последний месяц Европа получила новый набор дорогих забот, для которых нет простого виновника или дешевого решения», — пишет CNN.

26 сентября Трамп заявил, что «очень недоволен» тем, что делает Россия и «очень разочарован» Владимиром Путиным, который убивает людей без всякой причины.

23 сентября Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке на Генассамблее ООН с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что считает Россию бумажным тигром.

После встречи с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН Трамп заявил, что Украина способна победить РФ и вернуть оккупированные территории.

«Я считаю, что Украина при поддержке ЕС имеет все возможности бороться и вернуть всю Украину в ее первоначальном виде. Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы, а особенно НАТО, возвращение к первоначальным границам, откуда началась эта война, является вполне реальным вариантом», — написал Трамп в Х.