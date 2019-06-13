Гибридное влияние РФ. Как политическая нестабильность в Молдове может повлиять на Украину Сегодня, 14:48 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Valentyn Ogirenko Официальный Киев внимательно следит за ситуацией в Молдове REUTERS/Valentyn Ogirenko

События в Молдове могут повлиять на ситуацию на юге Украины. Есть риск, что политическая нестабильность в соседней стране приведет к распространению гибридного влияния России.



Об этом в комментарии Радио НВ отметила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.

По ее словам, официальный Киев внимательно следит за ситуацией в Молдове. Украина призывает всех политических игроков решать споры путем диалога, чтобы избежать силового противостояния и найти решение, которое стабилизирует ситуацию и будет способствовать движения страны вперед, добавила Зеленко.

«Демократическая, развитая Молдова является для нас критически важной. Поэтому мы следим за ситуацией, которая развивается внутри страны, разговариваем со всеми политическими игроками, держим руку на пульсе как через наше посольство в Кишиневе, так и через посольство Республики Молдова в Киеве. Министр иностранных дел Павел Климкин находится в постоянном взаимодействии с нашими западными партнерами в Европейском Союзе, в США. Нас беспокоят российские попытки толкать Молдову путем федерализации. Воспользовавшись этим опытом, Россия будет пытаться распространять такую практику в отношении других государств», – подчеркнула Зеленко.

Отстранение Додона

Конституционный суд Молдовы отстранил президента страны Игоря Додона. Его полномочия передали бывшему премьер-министру Павлу Филипу. Он получил полномочия, необходимые для роспуска парламента.

Все началось еще с парламентских выборов в Молдове 24 февраля. За полтора месяца после объявления результатов там должны сформировать коалицию, однако не смогли этого сделать до июня, что спровоцировало многотысячные протесты в стране. Более о событиях в Молдове – в сюжете Радио НВ.

Конституционный суд временно отстранил от должности президента Игоря Додона

В субботу, 8 июня, пророссийская социалистическая партия и проевропейский демократический блок ACUM сформировали коалицию, а также подписали временное соглашение о сотрудничестве. Тогда же коалиция выбрала руководство законодательного органа, который возглавила социалистка Зинаида Гречаная, и назначила правительство во главе с проевропейской премьером Майей Санду.

Депутаты также приняли декларацию о захваченном государстве. В тот же день Конституционный суд опубликовал решение о том, что любой акт, принятый в парламенте 8 июня и позже, признается недействительным, ведь окончательный срок формирования коалиции, рабочих органов парламента и правительства закончился 7 июня. Поэтому единственным конституционным решением в этой ситуации является роспуск парламента.

Конституционный суд временно отстранил от должности президента Игоря Додона, который отказался выполнить решение о роспуске парламента и назначил исполняющим обязанности главы государства премьера Павла Филипа. Тот распустил парламент и назначил внеочередные выборы в стране на 6 сентября.

В свою очередь, парламент Молдовы признал незаконными все решения Конституционного суда и объявил вне закона правительство Филипа и Демократическую партию, главой которой он является.

Перехватить инициативу у РФ

Россия обязательно воспользуется ситуацией в Молдове в своих интересах, поэтому Украине следует активнее предлагать себя, как посредника между политическими сторонами в Кишиневе. Об этом в комментарии Радио НВ рассказал политолог Дмитрий Левусь.

Украина должна перехватить инициативу у РФ

Украинская власть должна в ближайшее время выступить с заявлениями, которые позволят перехватить инициативу у россиян. Процессы в соседней стране могут непосредственно повлиять на ситуацию в Украине, резюмировал Левусь.

«Меры, применяемые министерством внутренних дел, в том числе пограничным ведомством, когда высказывается беспокойство, – это абсолютно логично. Но надо было бы сделать что-то с признанием новой власти Молдовы. Надо предложить себя в качестве медиатора этого конфликта, поскольку таким образом мы отдаем Российской Федерации определенные рычаги влияния, которая с самого начала активна в этом процессе. Она тем самым демонстрирует, что является самым главное игроком в регионе», – отметил Левусь.

США и Россия

К вооруженному противостоянию в Молдове не дойдет. Ситуацию там контролируют США и Россия. Такое мнение в комментарии Радио НВ высказал эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля.

Образованная коалиция демонстрирует консолидацию между Москвой и Вашингтоном

Образованная коалиция между прозападной демократической партией и ориентированными на Россию социалистами демонстрирует консолидацию между Москвой и Вашингтоном в вопросе Молдовы. К сожалению, Украине трудно дипломатически вмешаться в эту ситуацию, добавил Воля.

«Нет оснований говорить, что там вздрогнет какая-то война, никто не будет начинать по-новому конфликт между Приднестровьем и Кишиневом, между Россией и Кишиневом. Никаких эскалаций. В Молдове наступили новые внутриполитические реалии. Реалии, которые одобрены и Западом, и Россией, и я не исключаю, что те люди, которые стоят за Демпартией, своими политическими играми уже не устраивают ни Запад, ни Россию», – отметил Воля.

Министр иностранных дел и евроинтеграции Молдовы Нику Попеску сообщил, что Кишинев хочет поддерживать хорошие отношения с Россией, но не будет для этого переходить «красные линии» и соглашаться на федерализации страны.