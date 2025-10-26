Науседа предлагает надолго закрыть границу с Беларусью и ограничить транзит в Калининград из-за угрозы контрабанды

Литовский президент Гитанас Науседа предлагает закрыть границу с Беларусью на длительный срок и ограничить транзит в Калининград. Причиной этого является угроза контрабанды через белорусские метеорологические зонды .

Об этом сообщает LRT.

Администрация президента заявила, что Науседа расценивает последние инциденты и сбои в работе аэропортов как гибридную атаку на Литву, на которую необходимо реагировать как симметричными, так и асимметричными способами.

В сообщении говорится, что в ближайшие дни правительство должно предложить способы реагирования. Среди вариантов, которые должны быть рассмотрены — длительное закрытие границы с Беларусью и ограничение транзита в Калининград, отметила администрация президента.

LRT пишет, что во вторник, 28 октября, Науседа созывает межведомственное совещание по этим вопросам.

26 октября власти Литвы закрыли Вильнюсский международный аэропорт после того, как вблизи него в воздушном пространстве зафиксировали метеозонды, залетевшие с территории Беларуси.

По данным литовских властей, обнаруженные метеозонды были воздушными шарами с грузом, залетевшими с территории Беларуси. Такой способ, по их словам, часто используют контрабандисты для переправки сигарет через границу.

25 октября Литва временно закрывала пункты пропуска на границе с Беларусью после нарушения ее воздушного пространства метеозондами с контрабандой, которые залетели с белорусской территории и вызвали приостановку работы аэропортов Каунаса и Вильнюса.

22 октября на территорию Литвы залетело несколько десятков метеозондов из Беларуси, которые переправляли контрабанду.

Отмечалось, что 13 метеозондов летели в направлении аэропорта Вильнюса. Из-за этого задержали около 30 рейсов.

Кроме того, 23 октября Вооруженные силы Литвы сообщили, что два российских истребителя совершили 18-секундное вторжение в воздушное пространство страны. Авиацию НАТО подняли для перехвата самолетов Су-30 и Ил-78, которые залетели на 700 метров в воздушное пространство Литвы из Калининграда.

В Минобороны России взамен заявили, что их истребители не нарушали воздушное пространство Литвы. Россияне утверждают, что Су-30 выполняли «тренировочный полет» над Калининградской областью.

Премьер Литвы Инга Ругинене после инцидента заявила, что российские самолеты можно сбивать, но это — крайняя мера.