«Гибридная война»: латвийским военным пришлось применить слезоточивый газ из-за масштабной попытки прорыва мигрантов из Беларуси

Вооруженные силы Латвии сообщили, что открыли предупредительный огонь и применили слезоточивый газ против мигрантов (Фото: REUTERS/Интс Калниньш)

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что Россия и Беларусь усиливают гибридную войну против стран Балтии, а российский диктатор Владимир Путин таким образом пытается отвлечь внимание от неудач российской армии в войне против Украины .

Об этом Кулбергс заявил в интервью Europe Today, сообщает Euro News.

По его словам, за резким ростом числа попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы стоит «высшее руководство российской мафии».

Реклама

На прошлой неделе Латвия зафиксировала рекордные 111 попыток незаконного пересечения границы с Беларусью за одни сутки. Для сравнения: в тот же день в Литве, имеющей почти в четыре раза более протяженную границу с Беларусью, было зафиксировано лишь две такие попытки.

В среду, 22 июля, Вооруженные силы Латвии сообщили, что открыли предупредительный огонь и применили слезоточивый газ против мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь границу со стороны Беларуси.

Как отмечает Euro News, белорусский диктатор Александр Лукашенко использует организованное государством содействие миграции в качестве инструмента давления на восточную границу Европейского союза.

«Нас испытывают. Сейчас мишенью являемся мы. В любой момент ею могут стать наши соседи — Литва, Эстония, Финляндия или Польша», — сказал премьер-министр.

По словам Кулбергса, начиная с 2021 года Лукашенко заманивает мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, после чего организованно доставляет их к границам с Польшей и странами Балтии. В ответ ряд государств усилил охрану своих границ, в частности возвел пограничные заграждения.

«Это гибридная угроза. Это угроза войны. Именно так действует Россия», — добавил он.

На вопрос, почему Россия и Беларусь, судя по всему, выбрали своей целью именно Латвию, Кулбергс ответил: «Потому что он проигрывает в Украине — всё просто. Ему нужно отвлечь внимание куда-то еще».

Он также заявил, что среди тех, кто пытается пересечь границу, — «мужчины в возрасте от 18 до 25 лет с криминальным прошлым, которым Беларусь выдала визы».

«Это организованная угроза, направленная на то, чтобы найти слабое звено. Мы все должны принять все необходимые меры, чтобы предотвратить это», — подчеркнул премьер-министр.

Реклама:

По данным издания, рост числа попыток незаконного пересечения границы также совпал с началом предвыборной кампании перед парламентскими выборами в Латвии, которые состоятся в октябре. Это может свидетельствовать о скоординированной попытке дестабилизировать демократические процессы в регионе.

16 июля Кулбергс заявил, что его страна усилила меры безопасности вокруг ГЭС, расположенной выше Риги по течению, а также на крупном подземном газохранилище, в связи с разведданными, указывающими на угрозу со стороны РФ .

3 июля издание The Telegraph со ссылкой на источники сообщило, что США предупредили о планах России осуществить вооруженную «провокацию» на территории Польши. Это могут быть ракетные удары, атаки беспилотников или пересечение границы военными.

15 июля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия может готовить операцию под чужим флагом, в которой будет использовать украинские дроны.

Тогда же президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что власти располагают разведданными о новых планах Москвы. В частности, РФ может атаковать критическую инфраструктуру страны.