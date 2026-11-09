По мнению автора The Telegraph, угрозы европейской авиации могут быть частью целенаправленной кампании Кремля, направленной на проверку европейских систем безопасности (Фото: REUTERS/Maxim Shemetov)

Режим диктатора РФ Владимира Путина берет пример с группировки Ирландская республиканская армия — используя страх, неопределенность и хаос вкачестве оружия в своей гибридной войне против стран Европы .

Такое мнение 9 ноября в колонке для британского издания The Telegraph высказал Хэмиш де Бреттон-Гордон — британский полковник в отставке, бывший командующий силами НАТО по быстрому реагированию на химические, биологические, радиологические и ядерные угрозы.

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«На прошлой неделе по всей Европе из-за угроз взрыва было сорвано около 30 рейсов. Среди аэропортов, ставших мишенью, были Хитроу и Бирмингем, хотя в первом сочли угрозу недостаточно серьезной, чтобы запустить чрезвычайные меры безопасности, которые могли бы создать проблемы для тысяч пассажиров. Этот сценарий во многом напоминает угрозы взрыва, которые ИРА направляла в адрес поездов и к которым мы привыкли во время „беспорядков“», — заявил он.

По словам эксперта, четко вырисовывается дилемма, с которой сталкиваются органы безопасности по всей Европе — как относиться к каждой угрозе со всей серьезностью, не позволяя при этом противнику парализовать жизнь целой страны?

«Именно эту дилемму Владимир Путин и хочет — чтобы мы переживали — точно так же, как это было во времена ИРА», — заявил он.

Как считает де Бреттон-Гордон, не исключено, что такая стратегия Кремля — «признак растущего отчаяния России».

«Жизнь простых россиян становится все более тяжелой. Украинская кампания с использованием дронов обнажила уязвимость российской инфраструктуры и авиации, в то время как экономические и человеческие издержки вторжения Путина продолжают расти. Недовольство руководством становится всё труднее скрывать. У Кремля есть все стимулы для того, чтобы перенаправить общественный гнев вовне и изобразить Россию жертвой западной агрессии. Если украинские дроны мешают работе российской авиации, почему европейцам должно быть позволено наслаждаться беспрепятственными путешествиями и нормальной жизнью? Вполне возможно, что именно так думают в Москве», — заявил он.

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Поэтому, считает де Бреттон-Гордон, угрозы европейской авиации могут быть частью целенаправленной кампании Кремля, направленной на проверку европейских систем безопасности, использование общественного беспокойства и «принуждение правительств к перенаправлению скудных ресурсов на управление искусственно созданными кризисами».

«Такая же схема может прослеживаться и в других местах. Особую тревогу вызывают атаки на холодильные системы супермаркетов по всей Европе и недавнее вмешательство в работу национального банка крови Франции. По имеющимся данным, хакеры манипулировали температурой в холодильных камерах банка крови, а холодильные системы супермаркетов в нескольких европейских странах были доведены до экстремальных температур, что привело к порче запасов продуктов», — написал он.

Де Бреттон-Гордон особо отметил, что Украина продемонстрировала исключительную стойкость в условиях непрекращающихся бомбардировок от российских оккупантов.

«Её жители продолжают работать, передвигаться и поддерживать экономику, несмотря на то что живут под ежедневной угрозой российского нападения. Остальная Европа может многому научиться у них благодаря их решимости. Путин хочет, чтобы мы были напуганы, расколоты и парализованы. Он хочет, чтобы каждое предупреждение в аэропорту, каждая кибератака и каждое необъяснимое сбои в работе стали для европейцев еще одним поводом усомниться в своих правительствах и поставить под сомнение свою поддержку Украины. Не стоит доставлять Путину это удовольствие», — написал он.

Как считает де Бреттон-Гордон, странам Европы необходимы более эффективная разведка, наступательные кибервозможности, защита критически важной инфраструктуры и политическая смелость.

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«Но не менее важна и уверенность в том, что мы способны отличить реальную угрозу от попытки вызвать панику. Страх — одно из самых мощных оружий Путина. Устойчивость — это то, что позволяет нам лишить его этого оружия, как мы сделали это с ИРА», — подытожил он.

3 ноября газета The Guardian писала, что семь самолетов по всей Европе подверглись досмотрам или изменили маршруты после серии угроз о взрывах на пассажирских рейсах. Среди них были два рейса из Великобритании. Тогда тоже никакой взрывчатки обнаружено не было. Однако инциденты повлияли на рейсы, вылетавшие из Великобритании, Ирландии, Дании, Португалии и Италии и приземлявшиеся в Польше, Испании, Италии и Болгарии.

5 ноября в нескольких странах Европы пассажирские самолеты были вынуждены прервать рейсы из-за поступивших сообщений о заложенной на борту взрывчатке. Подобные инциденты фиксировались в Италии, Болгарии, Бельгии. Некоторые авиалайнеры были вынуждены изменить маршрут и совершить внеплановую посадку. В ходе проверок взрывных устройств обнаружено не было.

Также 5 ноября телеканал CNN сообщил, что угрозы о взрывных устройствах на двух рейсах в Рим поступили от группы, называющей себя Мужское государство и борющейся с «феминистским режимом».

6 ноября представители чешской полиции сообщили о новых угрозах взрывов на борту пассажирских самолетов. Предупреждения касались нескольких рейсов, вылетавших из Праги или прибывавших в город.

Самолет Airbus A321 авиакомпании Wizz Air, выполнявший рейс из Парижа в румынский город Яссы, был вынужден развернуться. Аналогичный сигнал подал самолет Boeing 737 румынской авиакомпании TAROM, следовавший из Праги в Бухарест, подытожили правоохранители.

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В тот же день стало известно, что 6 ноября в Ирландии из-за угроз взрывов были срочно эвакуированы сотрудники известных медиаорганизаций, в том числе и общественной телерадиокомпании RTÉ.

Кроме того, после получения угроз по электронной почте сотрудники газеты Irish Independent и радиостанции NewstalkFM в Дублине также ненадолго покинули свои офисы, сообщала ВВС.