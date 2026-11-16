«Калифорния — на стороне Украины»: губернатор Гэвин Ньюсом прибыл во Львов с пакетом помощи

16 ноября, 20:16
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Гэвин Ньюсом и глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий на Лычаковском кладбище среди могил погибших украинских военных (Фото: Губернатор Гэвин Ньюсом / X)

Гэвин Ньюсом и глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий на Лычаковском кладбище среди могил погибших украинских военных (Фото: Губернатор Гэвин Ньюсом / X)

Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом в воскресенье, 15 ноября, посетил Львов и объявил о новой гуманитарной помощи от штата для лечения раненых украинцев. Об этом говорится в заявлении губернатора.

В пакет вошли полевой медицинский пункт на 50 коек с кислородными концентраторами, инвалидными колясками и перевязочными материалами, более 1300 больничных коек, свыше 11 миллионов бинтов, тысячи аптечек, средства защиты и 20 портативных генераторов. Всё это — излишки со складов штата, которые будут переданы через калифорнийскую гуманитарную организацию Direct Relief.

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«Народ Украины не выбирал эту войну. Он решил защищать свою свободу, демократию и право определять собственное будущее. Ни один народ, борющийся за свою свободу, не должен задаваться вопросом, остался ли он в одиночестве. Калифорния — на стороне Украины», — заявил Ньюсом.

Во Львове губернатор встретился с главой областной военной администрации Максимом Козицким. Вместе они возложили свечи на могилы погибших военнослужащих на Лычаковском кладбище, где Ньюсом пообщался с матерями павших. Также он посетил реабилитационный центр Superhumans, где лечат и протезируют раненых, и оборонные компании из львовского кластера IRON, разрабатывающие дроны, наземных роботов и средства связи.

Губернатор прибыл в Украину после визита в Польшу. В Варшаве он заявил представителям украинского и американского энергетического сектора, что Калифорния остается надежным партнером, несмотря на колебания политики в Вашингтоне.

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Это не первая помощь Калифорнии Украине: в первые месяцы полномасштабной войны штат передал пять полевых медицинских станций, а также защитное снаряжение.

Демократ Гэвин Ньюсом возглавляет Калифорнию — самый густонаселенный штат США — с 2019 года. Его считают одним из вероятных кандидатов от Демократической партии на президентских выборах 2028 года. Визит состоялся вскоре после промежуточных выборов в США, на которых демократы получили большинство в обеих палатах Конгресса.

Редактор: Владислава Коваленко

Теги:   США Львов Калифорния Гэвин Ньюсом

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