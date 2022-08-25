Поставки Украине усложняются. У Германии «абсолютный дефицит собственных запасов» вооружения — глава МИД 25 августа, 12:50 Анналена Бербок (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что дальнейшие поставки вооружения Украине усложняются из-за «абсолютного дефицита собственных запасов».

Об этом сообщает ZDF.

По ее словам, дальнейшие поставки оружия из Германии идут по «тонкой грани».

Министр заявила, что с украинской точки зрения, «конечно, вчера лучше делать поставки, чем сегодня. Однако Германия также должна думать в среднесрочной перспективе.

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По ее словам, из-за проблемы с оружием в Германии военная промышленность была вынуждена «производить материалы специально для Украины».

СМИ сообщали, что правительство ФРГ уже несколько месяцев игнорирует просьбу Украины о дополнительных поставках вооружений. Самого же Шольца депутаты Бундестага неоднократно призывали увеличить военную помощь Киеву.

В начале августа канцлер назвал неправдой сообщения в СМИ о сокращении военной поддержки Украины. При этом Минобороны Германии отказалось увеличить поставки оружия Украине из-за боязни ослабить обороноспособность НАТО.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявлял, что военной и финансовой помощи от немецкого правительства недостаточно для противостояния стране-агрессору, и Германия должна поддерживать Украину больше.

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