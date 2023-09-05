Германия передала ВСУ боеприпасы для Gepard нового производства

5 сентября, 14:07
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Gepard (Фото:Jeff Keenan / Pixabay)

Gepard (Фото:Jeff Keenan / Pixabay)

Германия передала ВСУ боеприпасы для зенитной установки Gepard нового производства.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Германии во вторник, 5 сентября.

В ведомстве заявили, что это было сделано через несколько месяцев после соответствующего соглашения.

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Министерство рассказало, что строительство производственной линии по производству боеприпасов было успешным, благодаря чему могла состояться «первая поставка пятизначного количества» снарядов в Украину.

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Министр обороны Борис Писториус заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину в тех областях, которые являются ее сильными сторонами: артиллерия, боеприпасы и наземная противовоздушная оборона.

На сегодняшний день Германия поставила Украине 46 Gepard, также планируется отправить еще шесть.

Инфографика: NV

В Пентагоне сообщили, что закупят для Украины установки Gepard на 118 миллионов долларов

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Германия Война России против Украины зенитная установка Gepard

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