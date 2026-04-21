Германия вызвала посла РФ из-за «прямых угроз» за помощь Украине

Германия вызвала российского посла после того, как Москва обнародовала список европейских компаний, которые, по версии РФ, связаны с производством беспилотников для Украины, а также опубликовала их адреса и координаты.

Об этом сообщает Al Jazeera.



В МИД Германии заявили, что расценивают такие действия как «прямые угрозы со стороны России против целей в Германии» и попытку ослабить поддержку Украины. «Наш ответ четкий: нас не запугают. Такие угрозы и все формы шпионажа в Германии абсолютно неприемлемы», — отметило ведомство в соцсетях.

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Накануне Минобороны РФ обнародовало перечень из 21 компании, которые Москва считает либо «дочками» украинских оборонных предприятий, либо поставщиками критических компонентов для украинских дронов. В списке были предприятия в нескольких странах Европы, в частности в Германии.