Германия вызвала посла РФ из-за «прямых угроз» за помощь Украине

21 апреля, 06:50
Бундестаг, Берлин (Фото: REUTERS/Lisi Niesner/)

Бундестаг, Берлин (Фото: REUTERS/Lisi Niesner/)

Германия вызвала российского посла после того, как Москва обнародовала список европейских компаний, которые, по версии РФ, связаны с производством беспилотников для Украины, а также опубликовала их адреса и координаты.

Об этом сообщает Al Jazeera.

В МИД Германии заявили, что расценивают такие действия как «прямые угрозы со стороны России против целей в Германии» и попытку ослабить поддержку Украины. «Наш ответ четкий: нас не запугают. Такие угрозы и все формы шпионажа в Германии абсолютно неприемлемы», — отметило ведомство в соцсетях.

Реклама

Читайте также:
«Часть психологической войны». Глава спецслужбы заявил, что РФ запугивает оборонные компании Германии из-за Украины

Накануне Минобороны РФ обнародовало перечень из 21 компании, которые Москва считает либо «дочками» украинских оборонных предприятий, либо поставщиками критических компонентов для украинских дронов. В списке были предприятия в нескольких странах Европы, в частности в Германии.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Германия МИД Германии Война России против Украины Россия-Германия

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies