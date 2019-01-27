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Германия выделяет €12 млн пережившим блокаду Ленинграда

Сегодня, 09:31
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EPA

Деньги предназначены на больницу для ветеранов войны

Германия выделит 12 млн евро для поддержки людей, которые пережили блокаду Ленинграда.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на совместное заявление министров иностранных дел ФРГ Хайко Мааса и России Сергея Лаврова.

"Мы приветствуем решение правительства ФРГ сделать добровольный гуманитарный жест в знак признания ответственности за совершенную в те годы от имени Германии несправедливость – выделить уцелевшим жертвам блокады 12 млн евро", - говорится в заявлении.

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Средства пойдут на модернизацию больницы для ветеранов войны и создание немецко-российского центра в Санкт-Петербурге.

27 января 1944 года советские войска освободили Ленинград от блокады немецкого вермахта, которая продолжалась 872 дня. 

Теги:   Хейко Маас Сергей Лавров МИД Германии Репарации

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