Германия выделяет €12 млн пережившим блокаду Ленинграда
Германия выделит 12 млн евро для поддержки людей, которые пережили блокаду Ленинграда.
Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на совместное заявление министров иностранных дел ФРГ Хайко Мааса и России Сергея Лаврова.
"Мы приветствуем решение правительства ФРГ сделать добровольный гуманитарный жест в знак признания ответственности за совершенную в те годы от имени Германии несправедливость – выделить уцелевшим жертвам блокады 12 млн евро", - говорится в заявлении.
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Средства пойдут на модернизацию больницы для ветеранов войны и создание немецко-российского центра в Санкт-Петербурге.
27 января 1944 года советские войска освободили Ленинград от блокады немецкого вермахта, которая продолжалась 872 дня.