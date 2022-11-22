Последствия войны России против Украины. Германия пообещала выделить Молдове дополнительные 32,3 млн евро

22 ноября, 06:22
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Обломки сбитой Украиной российской ракеты упали в Молдове (Фото:МВД Молдовы)

Обломки сбитой Украиной российской ракеты упали в Молдове (Фото:МВД Молдовы)

Германия пообещала выделить Молдове дополнительную помощь в размере 32,3 млн евро для борьбы с последствиями, вызванными российским вторжением в Украину.

Об этом сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, пишет Deutschlandfunk.

Деньги должны быть использованы для развития возобновляемых источников энергии и муниципальной инфраструктуры, а также для ухода за украинскими беженцами.

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Объявление министр сделала на проходившей в понедельник в Париже третьей международной конференции доноров для Молдовы.

Платформа поддержки Молдовы была создана весной этого года по инициативе Румынии, Германии и Франции. В платформу входят всего 47 государств и организаций, в том числе государства ЕС, США, Канада и Великобритания. Также представлены Европейский Союз и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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На двух предыдущих конференциях доноры предоставили Молдове помощь и кредиты на общую сумму 1,2 млрд евро.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Германия Молдова Война в Украине Украина-Молдова Война России против Украины

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