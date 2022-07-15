Германия в этом году выделит дополнительные 2,4 млрд евро на выплаты украинцам 15 июля, 05:21 Около 800 000 человек из Украины уже нашли убежище в Германии (Фото:Pexels / Pixabay)

Германия в этом году выделит дополнительные 2,4 млрд евро на социальные выплаты для украинских беженцев в стране. Около 800 000 человек из Украины нашли убежище в Германии.

Об этом рассказал немецкий министр труда Губертус Гайль, пишет Reuters.

Бюро труда Германии в прошлом месяце сообщило о росте количества безработных, поскольку украинские беженцы регистрируются в бюро в поисках работы. В настоящее время в системе социального обеспечения Германии зарегистрировано около 360 тысяч украинцев, из которых 260 тысяч находятся в поисках работы.

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Гайль добавил, что около 800 000 человек из Украины уже нашли убежище в Германии, 30% из них младше 14 лет.

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