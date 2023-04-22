Германия выделит €3 млн на развитие промышленности Украины
Германия (Фото:Pexels / Pixabay)
Правительство Германии и Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO) подписали соглашение о выделении ФРГ 3 млн евро на проект Развитие промышленного потенциала, политика и диагностика для зеленого восстановления Украины.
Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк, пишет Укринформ.
«Украина благодарна Германии за вклад в сумме €3 миллиона для финансирования проекта ЮНИДО. Должны начать восстановление Украины уже сейчас, не дожидаясь завершения агрессивной войны россии против нашего государства», — заявил он.
Этот проект предусматривает исследование и диагностику в сфере промышленности, подготовку рекомендаций по усовершенствованию и планированию. Он распространяется на сферы энергоэффективности, циркулярную экономику, «зеленую» энергетику, улучшение стандартов качества