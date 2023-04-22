Германия выделит €3 млн на развитие промышленности Украины

22 апреля, 05:26
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Германия (Фото:Pexels / Pixabay)

Германия (Фото:Pexels / Pixabay)

Правительство Германии и Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO) подписали соглашение о выделении ФРГ 3 млн евро на проект Развитие промышленного потенциала, политика и диагностика для зеленого восстановления Украины.

Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк, пишет Укринформ.

«Украина благодарна Германии за вклад в сумме €3 миллиона для финансирования проекта ЮНИДО. Должны начать восстановление Украины уже сейчас, не дожидаясь завершения агрессивной войны россии против нашего государства», — заявил он.

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Этот проект предусматривает исследование и диагностику в сфере промышленности, подготовку рекомендаций по усовершенствованию и планированию. Он распространяется на сферы энергоэффективности, циркулярную экономику, «зеленую» энергетику, улучшение стандартов качества и т. д.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Германия Война в Украине Украина-Германия Олаф Шольц

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