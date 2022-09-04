Германия выделит $200 млн на помощь переселенцам в Украине 4 сентября, 04:35 Переселенцы (Фото:Максим Козицкий / Telegram)

Германия выделит Украине дополнительные 199 млн долларов для финансирования программ помощи внутренне перемещенным лицам в результате войны. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в понедельник, 5 сентября, посетит Берлин, где встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра развития Германии Свенья Шульце.



«Я поговорю с премьер-министром Шмыгалем о том, как мы можем продолжать поддерживать украинское правительство в заботе о перемещенных лицах. Деньги предназначены для того, чтобы помочь перемещенным лицам в Украине продолжать снабжать себя всем необходимым», — заявил Шульце.

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