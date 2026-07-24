Германия отзывает военные корабли из Красного моря на фоне обострения отношений между США и Ираном

На днях корабли отправятся в направлении Суэцкого канала вместе с судами других стран. (Фото: REUTERS/Stringer)

Германия решила вернуть два военных корабля из района Красного моря в восточную часть Средиземного моря из-за возобновления конфликта между США и Ираном.

Об этом сообщает Spiegel .



Речь идет о минном тральщике Fulda и судне обеспечения Mosel, которые находились в Джибути для подготовки к возможной международной операции по разминированию Ормузского пролива.

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После консультаций в правительстве Германии было решено, что в ближайшие дни корабли направятся к Суэцкому каналу вместе с судами других стран.

В Министерстве обороны Германии пояснили, что из-за нового обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном вероятность проведения операции по разминированию снизилась. Дальнейшее присутствие кораблей в регионе, по оценке ведомства, утратило смысл и создает излишнюю нагрузку на их технические системы.

В то же время возвращение через Красное море остается рискованным из-за атак йеменских хуситов на гражданские суда. Поэтому немецкие корабли будут сопровождать военные суда, оснащенные системами противовоздушной обороны.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин серьезно обеспокоен риском дальнейшей эскалации из-за нападений хуситов на нефтяные танкеры.

23 июля поддерживаемые Ираном хуситы заявили об атаке на саудовские танкеры в Красном море. По данным CNN, на спутниковых снимках NASA был зафиксирован пожар на одном из судов.

После этого президент США Дональд Трамп предупредил о возможном применении силы, если хуситы снова атакуют корабли в Красном море.