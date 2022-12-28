Российская угроза: в 2023 году силами повышенной готовности НАТО будет командовать Германия 28 декабря, 17:06 В 2023 году сухопутные силы VJTF будут насчитывать 11 500 тысяч бойцов (Фото:НАТО)

С 1 января 2023 года командование Совместной оперативной группой повышенной готовности Североатлантического альянса (Very High Readiness Joint Task Force — VJTF) перейдет от Франции к Германии.

Об этом в среду, 28 декабря, сообщила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

По ее словам, эффективность вооруженных сила быстрого реагирования особенно важна на фоне нынешней грозы со стороны кремлевского режима.

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«Поскольку незаконная война России против Украины продолжает угрожать миру и безопасности в Европе, не должно быть сомнений в решимости НАТО защищать каждый дюйм территории союзников. VJTF — это группа быстрого реагирования НАТО и ключевая часть нашей коллективной обороны», — подчеркнула Лунгеску.

Подразделение VJTF было создана в составе Сил реагирования НАТО в 2014 году. Каждый год командование над ним переходит к одной из стран-союзниц.

Как ожидается, в 2023 году сухопутные силы VJTF, основой которых станет 37-я танково-гренадерская бригада, будут насчитывать около 11 500 тысяч военнослужащих. Среди ее подразделений будут также немецкие Panzerbataillon 393, Artillerielehrbataillon 345, Versorgungsbataillon 131 и Transporthubschrauberregiment 30.