Германия, Венгрия и Италия с 1 августа начнут патрулировать воздушное пространство Балтии 31 июля, 00:00 Четыре немецких Eurofighter будут базироваться в Эстонии (Фото:nato.in)

Германия, Венгрия и Италия с 1 августа 2022 года будут патрулировать воздушное пространство стран Балтии.

Об этом говорится на сайте НАТО.



Сообщается, что немецкие, венгерские и итальянские истребители начнут патрулирование в рамках миссии НАТО. Четыре венгерских истребителя JAS-39 будут дислоцироваться на авиабазе Шяуляй (Литва), четыре немецких Eurofighter — на Эмари (Эстония), итальянские Eurofighter будут вылетать из Мальборка (Польша).

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«Воздушная охрана НАТО является ярким примером солидарности Североатлантического союза в действии. В то время, когда европейская безопасность была коренным образом изменена войной России против Украины, истребители НАТО круглосуточно готовы защищать воздушное пространство союзников. Мы всегда начеку», — отметила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

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