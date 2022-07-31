Германия, Венгрия и Италия с 1 августа начнут патрулировать воздушное пространство Балтии

31 июля, 00:00
Четыре немецких Eurofighter будут базироваться в Эстонии (Фото:nato.in)

Четыре немецких Eurofighter будут базироваться в Эстонии (Фото:nato.in)

Германия, Венгрия и Италия с 1 августа 2022 года будут патрулировать воздушное пространство стран Балтии.

Об этом говорится на сайте НАТО.

Сообщается, что немецкие, венгерские и итальянские истребители начнут патрулирование в рамках миссии НАТО. Четыре венгерских истребителя JAS-39 будут дислоцироваться на авиабазе Шяуляй (Литва), четыре немецких Eurofighter — на Эмари (Эстония), итальянские Eurofighter будут вылетать из Мальборка (Польша).

Видео дня
Читайте также:

В отличие от зверств, совершенных национал-социалистами, память и знание о советских преступлениях еще не нашли своего места в европейском сознании (Фото:REUTERS/Kirill Braga) Страны Балтии, Польша и Румыния призвали ЕС больше бороться с искажением истории Россией

«Воздушная охрана НАТО является ярким примером солидарности Североатлантического союза в действии. В то время, когда европейская безопасность была коренным образом изменена войной России против Украины, истребители НАТО круглосуточно готовы защищать воздушное пространство союзников. Мы всегда начеку», — отметила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

Читайте также:
Защита стран Балтии. Эстония довольна новой стратегией НАТО — премьер-министр
Редактор: Дарья Харченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Венгрия НАТО Германия Италия Страны Балтии Война в Украине Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Тимоти Снайдер
Американский историк
Восемь факторов, влияющих на ход войны. Что может измениться?

Украина, на мой взгляд, в состоянии выиграть эту войну. Но есть факторы, которые стоит учесть, чтобы обстоятельства не развернулись в другую сторону

30 июля, 21:32
Мнения
Пять автомобилей мечты (Фото:motor.ru)
Сейчас или никогда /
Пять автомобилей вашей мечты, которые сегодня можно купить по цене до $15 тыс.
30 июля, 10:20
Выбор авто
Низкая «булочка» — классическая и универсальная прическа, которая выглядит шикарно и подходит для всех типов волос (Фото:instagram.com/karodall)
Когда нет времени на долгую укладку /
Простые прически, которые выбирают скандинавские модницы
30 июля, 10:02
Красота и мода
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X