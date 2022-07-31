Германия, Венгрия и Италия с 1 августа начнут патрулировать воздушное пространство Балтии
Четыре немецких Eurofighter будут базироваться в Эстонии (Фото:nato.in)
Германия, Венгрия и Италия с 1 августа 2022 года будут патрулировать воздушное пространство стран Балтии.
Об этом говорится на сайте НАТО.
Сообщается, что немецкие, венгерские и итальянские истребители начнут патрулирование в рамках миссии НАТО. Четыре венгерских истребителя JAS-39 будут дислоцироваться на авиабазе Шяуляй (Литва), четыре немецких Eurofighter — на Эмари (Эстония), итальянские Eurofighter будут вылетать из Мальборка (Польша).
«Воздушная охрана НАТО является ярким примером солидарности Североатлантического союза в действии. В то время, когда европейская безопасность была коренным образом изменена войной России против Украины, истребители НАТО круглосуточно готовы защищать воздушное пространство союзников. Мы всегда начеку», — отметила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.
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