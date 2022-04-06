В конфиденциальном режиме. Германия ведет переговоры с Украиной о гарантиях безопасности — Шольц 6 апреля, 16:16 Цей матеріал також доступний українською Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что переговоры с Украиной о гарантиях безопасности проходят в конфиденциальном режиме. Об этом сообщает Suddeutsche Zeitung.

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«Конечно, мы говорим об этом, но в необходимом конфиденциальном режиме. Также мы обсуждаем это с Украиной и с другими сторонами, к которым обращались», — сказал он.

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Как именно могут выглядеть такие гарантии со стороны Германии в настоящее время не может быть уточнено, сказал Шольц.

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После переговоров делегаций в Турции 29 марта украинская делегация сообщила подробности идеи новой системы гарантий безопасности для Украины.

Украина хочет видеть гарантами страны Совета Безопасности ООН, в том числе Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль. Другие страны смогут присоединиться к гарантиям безопасности по своему желанию.

Украина хочет получить от стран-подписантов гарантии безопасности, которые будут жестче, чем 5 статья НАТО. Государства будут обязаны оказать помощь Украине в случае военной агрессии.

В отдельном пункте мирного договора предлагается зафиксировать позицию Украины и России в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры относительно оккупированного Крыма и Севастополя. Вопрос оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей предлагается обсудить во время встречи президента Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

Решение по поводу возможного нейтралитета будет приниматься на всеукраинском референдуме.

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