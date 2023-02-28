Германия в этом году передаст Украине две системы ПВО Skynex

28 февраля, 17:34
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ЗСУ Skynex (Фото:Rheinmetall)

ЗСУ Skynex (Фото:Rheinmetall)

Германия отправит в течение этого года в Украину две системы ПВО малого радиуса действия Skynex.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на генерального директора немецкого концерна Rheinmetall AG Армина Паппергера.

Паппергер сообщил, что две системы Skynex, стоимость которых составляет 212 млн долларов, были заказаны немецким правительством. По его информации, системы будут отправлены в Украину уже в этом году.

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Гендиректор концерна добавил, в противном случае Германия самостоятельно использовала б эти ПВО для собственной защиты.

Инфографика: НВ

Ранее сообщалось, что по заказу правительства Германии компания Rheinmetall начала доставку в Украину автоматизированных систем разведки SurveilSPIRE, которые используют для мониторинга больших участков местности с привлечением малого количества персонала.

https://www.youtube.com/embed/h50gjz3KgG0
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Германия Российская агрессия ПВО Skynex

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