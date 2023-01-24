Германия уже в среду разрешит Польше передать Украине танки Leopard 2 — Bloomberg 24 января, 17:33 Танк Leopard (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Германия в среду, 25 января, даст разрешение Польше на реэкспорт танков Leopard 2 в Украину, сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновников, которые знакомы с вопросом.

«Ожидается, что уже в среду Германия даст Польше разрешение на реэкспорт своих танков Leopard немецкого производства в Украину», — говорится в сообщении.

Ранее во вторник, 24 января Польша официально запросила разрешение у правительства Германии на поставку танков Украине. По немецкому законодательству, танки Leopard в Европе и другая немецкая военная техника могут быть отправлены в Украину только с согласия Берлина.

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В правительстве Германии сообщили, что получили заявку Польши и планируют рассмотреть ее «с необходимой срочностью».



Президент Владимир Зеленский говорил, что ряд стран готовы поставить Украине Leopard 2 и ждут только разрешения Германии, которая должна одобрить их реэкспорт.

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