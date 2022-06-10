«Безумие». Германия за последние месяцы увеличила импорт из России — посол Мельник 10 июня, 17:59 Цей матеріал також доступний українською Андрей Мельник, посол Украины в Германии (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что в течение последних месяцев Германия увеличила объемы импорта из России.

«Это безумие. Несмотря на российскую агрессивную войну, Германия увеличила импорт из России на 60% (!) в январе-апреле 2022 года и перевела в Москву еще почти 6 миллиардов евро», — написал дипломат в Twitter в пятницу, 10 июня, со ссылкой на данные Восточного комитета германской экономики.



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При этом, отметил посол, торговля между Украиной и Германией упала на 11%.



По данным немецких СМИ, за последние месяцы правительство Олафа Шольца свело к минимуму поставки оружия в Украину. Издание Welt am Sonntag сообщило, что в период с 30 марта по 26 мая в Украину поступило всего две небольшие партии оружия. В середине мая Германия отправила 3 тысячи противотанковых мин и 1600 специализированных противотанковых мин направленного действия.

28 мая посол ФРГ в Киеве Анка Фельдгузен заявила, что Германия не отказывается от поставок Украине тяжелого вооружения и скоро Киев получит зенитные самоходные установки Gepard и противовоздушное оружие. По словам канцлера Германии Олафа Шольца, только США направили Киеву военной помощи больше, чем Германия, а Берлин отправляет в Украину свои самые современные системы гаубиц и обучает украинцев их использованию.

В правительстве Германии также заявили, что никогда не называли точную дату поставки оружия в Украину.

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