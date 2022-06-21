Правительство Германии уточнило, какое оружие уже передало и планирует передать Украине — список 21 июня, 15:57 Цей матеріал також доступний українською РСЗО MARS II (Фото:Бундесвер)

Берлин сообщил, какое оружие уже передал или планирует передать Украине. Полный список опубликован на сайте немецкого правительства.

Правительство Германии уточнило, что переданное Украине оружие включает:

3000 патронов к противотанковому гранатомету Panzerfaust 3;

14 900 противотанковых мин;

500 противовоздушных ракет Stinger;

2700 ПЗРК Стрела;

16 миллионов патронов для стрелкового оружия;

100 пулеметов MG 3 и 500 запчастей;

100 тысяч ручных гранат;

23000 касок;

178 транспортных средств ( грузовики, микроавтобусы, внедорожники);

грузовики, микроавтобусы, внедорожники); Запчасти МиГ-29;

30 бронемашин.

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Также Германия планирует передать Украине оружие, которое включает:

10 тысяч артиллерийских снарядов;

53 тысяч зенитных боеприпасов;

5,8 миллиона патронов к стрелковому оружию;

7 самоходных гаубиц Panzerhaubitzen 2000, включая обучение и запасные части ( совместный проект с Нидерландами);

совместный проект с Нидерландами); 5 тысяч касок;

8 мобильных наземных РЛС и тепловизоров;

10 бронеавтомобилей;

4 мобильные системы разминирования;

54 БТР М113 с вооружением ( системы из Дании);

системы из Дании); 30 зенитных самоходных установок Gepard, в том числе около 6000 зенитных боеприпасов;

Система ПВО IRIS-T SLM;

80 пикапов Тойота;

3 реактивные системы залпового огня MARS с боезапасом;

22 грузовика.

Канцлера Германии Олафа Шольца критикуют за медлительность в предоставлении вооружения Украине как на родине, так и за рубежом.

СМИ пишут, что его позиция связана с тем, что немецкое правительство опасается, что Украина использует немецкие танки для вторжения в Россию.

В интервью НВ посол Украины в ФРГ Андрей Мельник сообщил, что по состоянию на июнь Берлин не передал Киеву ни одной единицы тяжелого оружия, хотя соответствующее решение было принято еще 26 апреля.

По его словам, семь самоходных гаубиц Украина может получить примерно 22 июня, а 30 самоходных зенитных систем Gepard — двумя партиями до конца августа.

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