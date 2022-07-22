В первый раз рушится великий миф. Почему в Германии раздаются призывы заморозить войну в Украине — экс-посол Мельник 22 июля, 14:22 Премьер немецкой земли Саксонии Михаэль Кречмер (на фото) выступил за то, чтобы заморозить войну в Украине и получил резкий ответ от Андрея Мельника (Фото:Michael Kretschmer via Twitter)

Бывший украинский посол в Германии Андрей Мельник в интервью Радио НВ объяснил, почему в этой стране раздаются призывы заморозить войну в Украине.



Комментируя свой резкий ответ премьеру немецкой земли Саксонии Михаэлю Кречмеру, выступившему за то, чтобы заморозить войну в Украине, Мельник напомнил, что тот является представителем партии ХДС, которая сейчас находится в оппозиции к нынешнему правительству. В то же время, экспосол отметил, что должность Кречмера достаточно высока для того, чтобы Украина могла позволить себе игнорировать подобные абсолютно заявления — он является также заместителем председателя партии ХДС Фридриха Мерца.

Видео дня

«Со стороны самой партии звучали в последние дни достаточно критические голоса относительно подобной постановки вопроса. Наша резкая реакция на эти высказывания обосновывается тем, что, к сожалению, мы в Германии испытываем последнее время, что подобные настроения распространяются. Россияне тоже активно работают, чтобы посеять сомнения в необходимости еще большей поддержки Украины со стороны нынешнего правительства», — заявил Мельник.

Он подчеркнул, что это представляет большую опасность, поскольку немецкое общество тяжело переживает последствия российской агрессии: растут цены, инфляция зашкаливает, есть неуверенность в том, будет ли Россия поставлять дальше газ, а это будет фактически коллапс немецкой промышленности, которая выигрывала от дешевых энергоносителей, которые немцы получали из России.

«Впервые в Германии разрушается миф, что благосостояние будет только расти, что немцы будут становиться с каждым днем более богатыми. На этом фоне неуверенности, шок, конечно, есть», — объяснил бывший посол.

По словам Мельника, такой реакцией немецкого общества стремятся воспользоваться оппозиционные силы, в частности в рядах крупнейшей немецкой оппозиционной партии ХДС и ХСС, а также в рядах самого правительства — в Бундестаге есть политики, которые очень скептически относятся к дальнейшей поддержке Украины.

«Мы должны очень громко заявлять о том, что любые подобные заявления абсолютно ошибочны, никоим образом не позволяют решать проблемы, а только играют на руку Кремлю. Мы будем и дальше решительно выступать против того, чтобы этот нарратив, который и россияне пытаются распространять здесь, и он находит поддержку, поскольку немцы в шоке от российской войны, не помешали нам получать поддержку из Берлина, поскольку эта война еще будет продолжаться определенное время и нам нужна помощь со стороны правительства Германии», — подытожил бывший посол позицию Украины.

20 июля экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник комментируя высказывания премьера немецкой земли Саксония Михаэля Кречмера, выступающего за «заморозки» войны России против Украины, предложил ему засунуть голову в морозильник.

«Простите, господин Кречмер, но украинцы выступают за то, чтобы засунуть вашу голову в морозильник, чтобы охладить ваши горячие российские фантазии», — написал Мельник в Twitter.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.