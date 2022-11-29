Германия способствовала развязыванию войны против Украины — министр юстиции

29 ноября, 22:03
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Марко Бушман (Фото:REUTERS/Christian Mang)

Марко Бушман (Фото:REUTERS/Christian Mang)

Министр юстиции Германии Марко Бушман во время встречи с коллегами из Большой семерки заявил, что Германия отчасти способствовала развязыванию полномасштабной войны РФ против Украины, имея в виду газопровод Северный поток-2.

Как сообщает пресс-служба ведомства в Twitter, министр подчеркнул, что сейчас ФРГ твердо поддерживает Украину: «Но мы также должны четко сказать, что с нынешней точки зрения приверженность Северному потоку-2 после аннексии Крыма была вкладом Германии в развязывание войны».

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https://twitter.com/bmj_bund/status/1597552853186646016

29 ноября в Берлине проходит встреча министров юстиции стран G7 для расследования военных преступлений российской армии в Украине. Это первая в истории встреча в таком формате.

Ранее бывшая канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не жалеет о решениях своего правительства закупать у России природный газ в больших количествах. По ее словам, «с точки зрения того времени [это] было вполне рационально и логично».

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За время пребывания Меркель у власти был запущен Северный поток. Ее правительство также поддержало проект Северного потока-2, но в феврале 2022 года процесс его сертификации приостановил новый канцлер Олаф Шольц.

https://www.youtube.com/embed/_ILu-T_ZJTQ
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Газ Германия Российский газ Россия-Германия Северный поток 2 Война России против Украины

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