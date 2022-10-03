Германия серьезно относится к ядерным угрозам Путина — Бербок 3 октября, 21:17 Анналена Бербок (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что очень серьезно относится к угрозам российского диктатора Владимира Путина применить ядерное оружие.

Об этом сообщает Neue Osnabrücker Zeitung.

«Мы очень серьезно относимся к его словам — другое было бы легкомысленно. За более чем 220 дней войны Владимир Путин неоднократно показывал, что не гнушается самыми страшными военными преступлениями», — заявила Бербок.

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По ее словам, Путин не гнушается страшными военными преступлениями и российская армия не останавливалась перед ударами по детям и больницам. Поэтому Германия не должна подвергаться шантажу Путина, поскольку он может это воспринять как приглашение к дальнейшей эскалации.

По ее мнению, речь 30 сентября показала, что имперская мания Путина не ограничивается Украиной. Именно поэтому Германия продолжит оказывать поддержку Украине.

«Если России сойдет с рук захват земель и шантаж и она выиграет эту войну, то есть уничтожит Украину, то не только европейский мирный порядок окажется в руинах, но ни одна маленькая страна больше не будет в безопасности», — добавила министр.

3 октября телеканал CNN со ссылкой на три источника сообщил, что США разрабатывают план на случай эскалации войны России против Украины, включая использования Москвой ядерного оружия.

21 сентября Путин в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».

В США заявили, что в случае применения РФ против Украины ядерного оружия ответ Вашингтона и союзников будет решительным. Штаты предупредили Кремль о «катастрофических последствиях».

По мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерный удар.