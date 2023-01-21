У Германии есть подробный список танков Leopard. Украине могут передать 19 моделей 2А5 — СМИ 21 января, 23:53 Танки Leopard 2 во время учений (Фото:Бундесвер)

Министерство обороны Германии еще несколько месяцев назад составило список всех танков Leopard разных моделей, которые есть у страны. Речь идет и о тех, которые могли бы передать Украине, сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.



Ссылаясь на соответствующий документ, имеющийся в распоряжении журналистов, журнал пишет, что у Бундесвера есть 212 функционирующих Leopard различных моделей. Еще около ста танков по состоянию на начало лета 2022 года были на ремонте.

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По данным Spiegel, в минобороны Германии считают, что больше всего для отправки в Украину подходят 19 танков Leopard 2A5. Сейчас их используют для обучения военных, имитируя условного противника во время маневров. По словам бойцов, от таких моделей, скорее всего, придется отказаться, поскольку «их используют только для учений».

Издание уточняет: речь идет только о Leopard, находящихся на вооружении у Берлина. Украина может получить эти боевые танки и от других стран, например, Польши. Поэтому, одобрив поставки Leopard, Германия формально даст «зеленый свет» своим европейским партнерам, которые все активнее настаивают на отправке танков.

В то же время, как пишут журналисты, страны имеют на вооружении другие модели Leopard, что может усложнить их ремонт и техническое обслуживание. Поэтому «однородный флот» танков был бы более выгодным, а украинские военные должны «в идеале» проходить обучение на одной модели.

Ранее Business Insider сообщил, что менее чем за неделю до отставки бывшая министр обороны Германии Кристина Ламбрехт приказала своим подчиненным не проводить инвентаризацию танков Leopard 1 и Leopard 2, находящихся на вооружении Бундесвера. Среди возможных причин такого решения собеседники издания назвали желание избежать дополнительного давления на канцлера Олафа Шольца в этом вопросе, а также не создавать дополнительных ожиданий передачи танков Украине.

В пятницу, 20 января, состоялась восьмая международная встреча в формате Рамштайн, в ходе которой представители 54 стран обсуждали военную помощь Украине. Германия не приняла решения о передаче танков Leopard Украине, но представители стран, у которых есть немецкие Leopard 2, провели встречу на полях Рамштайна.

Накануне Владимир Зеленский говорил, что ряд стран готовы поставить Украине Leopard 2 и ждут только разрешения Германии. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий не исключил, что Варшава может передать Киеву танки, не дожидаясь согласия Германии.

Лондонский Международный институт стратегических исследований (IISS) считает, что Украина должна получить около 100 танков, чтобы начать собственное наступление против России на войне.