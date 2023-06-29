Германия разворачивает ЗРК Patriot в Вильнюсе для защиты саммита НАТО 29 июня, 22:25 ЗРК Patriot (Фото:NATO North Atlantic Treaty Organization/flickr.com)

Германия разворачивает систему противовоздушной обороны Patriot в Вильнюсе в рамках подготовки к июльскому саммиту НАТО, который состоится 11−12 июля.

Об этом сообщает пресс-служба Вооруженных сил Литвы.

«Место разворачивания укомплектовано экипажем Вооруженных сил Германии, который обеспечит бесперебойное функционирование системы», — говорится в сообщении.

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Отмечаєтся, что система Patriot впервые выполняет боевые задачи в Литве. Кроме этого, накануне саммита будут развернуты и другие боевые силы и средства в соответствии с заранее разработанными планами, процедурами, концепциями связи и логистикой, для чего привлекут более трех тысяч военнослужащих Литвы.

Во время саммита Вооруженные силы Литвы вместе с союзниками будут дополнительно обеспечивать противовоздушную оборону, охрану критически важных объектов и важных маршрутов, защиту физических лиц, проверку помещений и транспортных средств, а также поиск взрывчатых веществ на объектах.

11−12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Украина рассчитывает получить на нем четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что такой сигнал будет, однако без формального приглашения Киева в Альянс.

В то же время издание Politico писало, что за пять недель до саммита западные союзники еще не имеют единой позиции о гарантиях безопасности, которых просит Украина.

По данным Wall Street Journal, до вступления в НАТО страны Запада предложат Украине модель безопасности по образцу Израиля. Она облегчит передачу Киеву оружия, передовых технологий и будет шагом на пути к членству в Альянсе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит четкого сигнала относительно своего членства.