Германия разместит войска в Литве для сдерживания РФ 27 июня, 00:26 Германия готовится разместить в Литве около 4000 человек (Фото:pexels/@pixabay/)

Германия готовится разместить в Литве войска численностью около 4000 человек. Сейчас НАТО проводит переоценку потенциальной угрозы, которую Россия представляет для восточного фланга альянса.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, пишет Bloomberg.



Это решение последовало за месяцами давления со стороны литовских официальных лиц, которые лоббировали более жесткую позицию по предотвращению российской агрессии. Ранее Германия планировала разместить войска на своей территории и перевести их в прибалтийскую страну.

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«Этот шаг будет способствовать более широкой модернизации оборонной позиции Североатлантического союза на востоке и отражает опасения стран Балтии. Речь идет о том, что РФ может попытаться силой вернуть территории Эстонии, Литвы и Латвии», — говорится в материале.

Отмечается, что особенно уязвима Литва, которая расположена между российским Калининградом и Беларусью.

«Это потребует значительных усилий. Вот почему мы договорились постепенно наращивать бригаду», — сказал Писториус.