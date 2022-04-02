«Чтобы предотвратить большее зло». В Минэкономики Германии выступили против наращивания военной помощи Украине 2 апреля, 14:45 Цей матеріал також доступний українською Хабек призвал не предпринимать каких-либо необдуманных шагов, которые могут сделать Германию мишенью для России (Фото:REUTERS / Michele Tantussi)

Министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек отверг призывы Украины оказать еще большую поддержку в борьбе с Россией по соображениям безопасности своей страны.

Об этом министр сказал в интервью Rheinische Post.

«Во всем, что мы делаем, мы очень осторожны, чтобы не предпринимать каких-либо необдуманных шагов, которые могут сделать Германию мишенью для России», — сказал он.

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По словам Хабека, Украине это трудно понять.

«Но в политике нет морально безупречной позиции. Но всегда есть размышления о предотвращении большего зла. Все политические шаги производны от этого», — добавил он.

Ранее министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ответственность за прекращение войны в Украине полностью лежит на российском диктаторе Владимире Путине. Она также поддержала передачу оружия Украине.

После нападения России на Украину 24 февраля министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил украинскому послу в Берлине Андрею Мельнику, что Украине осталось всего несколько часов, поэтому выступил против поставок оружия Киеву и отключения РФ от SWIFT.

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