Шольц пообещал поддерживать Украину в 2023 году и назвал последствия войны для немцев 31 декабря, 04:33 Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что продолжит поддерживать Украину в 2023 году. Он отметил, что военная агрессия РФ негативно влияет на жизнь граждан Германии.

Об этом он заявил в своем новогоднем обращении, его приводит телеканал tagesschau.



«Украинцы мужественно защищают свою родину, в том числе и благодаря нашей помощи. И мы будем продолжать поддерживать Украину», — сказал Шольц.

Видео дня

«Все мы также ощущаем последствия этого в повседневной жизни: во время покупок в продуктовом магазине, на заправке или при оплате счетов за электричество или газ», — добавил господин Шольц. Он также назвал 2022 год — временем «сплоченности и силы», а Германию — сильной страной.

«Европейский Союз и НАТО не расколоты, как то было во времена различных кризисов в прошлом. Они более сплочены, чем когда-либо», — добавил Шольц.