Шольц пообещал поддерживать Украину в 2023 году и назвал последствия войны для немцев

31 декабря, 04:33
Поделиться:
Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что продолжит поддерживать Украину в 2023 году. Он отметил, что военная агрессия РФ негативно влияет на жизнь граждан Германии.

Об этом он заявил в своем новогоднем обращении, его приводит телеканал tagesschau.

«Украинцы мужественно защищают свою родину, в том числе и благодаря нашей помощи. И мы будем продолжать поддерживать Украину», — сказал Шольц.

Видео дня

Читайте также:

Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:Focke Strangmann/Pool via REUTERS) «Путин, закончи эту войну». Шольц обратился к диктатору и призвал к переговорам и прекращению войны

«Все мы также ощущаем последствия этого в повседневной жизни: во время покупок в продуктовом магазине, на заправке или при оплате счетов за электричество или газ», — добавил господин Шольц. Он также назвал 2022 год — временем «сплоченности и силы», а Германию — сильной страной.

«Европейский Союз и НАТО не расколоты, как то было во времена различных кризисов в прошлом. Они более сплочены, чем когда-либо», — добавил Шольц.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Германия Война в Украине Украина-Германия Россия-Германия Олаф Шольц Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X