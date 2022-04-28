Поддержка Германии. Берлин продолжит передавать Украине оружие для защиты от российской агрессии — Шольц

28 апреля, 19:19
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Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Issei Kato)

Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Issei Kato)

Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что Берлин продолжит поставлять оружие Украине для защиты от российской агрессии.

Война России против Украины — главные события 28 апреля

«Мы поставили оружие, которое сделало возможной оборонительную борьбу Украины», — написал Шольц в Twitter.

Он подчеркнул, что Берлин будет «продолжать следовать этому курсу».

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«И сегодня мы получили очень сильный мандат от немецкого Бундестага», — добавил канцлер.

https://twitter.com/Bundeskanzler/status/1519671483982917633
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28 апреля немецкий Бундестаг одобрил поставки тяжелого вооружения Украине. Документ теперь позволяет правительству Германии «поставлять Украине эффективное, в том числе тяжелое оружие и сложные системы производства Германии». Экспорт вооружений должен обсуждаться в тесном обмене мнениями с партнерами по НАТО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на увеличение военной помощи западных союзников, у Вооруженных Сил Украины все еще недостаточно тяжелого вооружения для подавления российской армии.

https://www.youtube.com/embed/u3-tCaqEfIE
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Германия Берлин Война в Украине Олаф Шольц

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