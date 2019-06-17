Германия призывает РФ продолжить транзит газа через Украину Сегодня, 15:58 Цей матеріал також доступний українською jarmoluk / pixibаy Берлин активно поддерживает трехсторонние переговоры между ЕС, Украиной и Россией о продлении транзита. jarmoluk / pixibаy

Представитель федерального правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что Россия должна продолжить газовый транзит через территорию Украины.

Об этом сообщает Укринформ.

«С нашей точки зрения, продолжение роли Украины как транзитного государства является необходимостью. Мы этого требуем. В наших абсолютных интересах есть, и это есть нашим требованием, чтобы транзит был и в дальнейшем возможным», — заявил Зайберт.

По его словам, Берлин активно поддерживает трехсторонние переговоры между ЕС, Украиной и Россией о продлении транзита. Спекулировать на случай «другого сценария» в Германии пока не собираются.

Ранее сообщалось, что США готовы помочь Украине подготовиться к возможному перекрытию транзита газа в 2020 году со стороны РФ.

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что РФ готова сохранить транзит газа через украинскую газотранспортную систему после 2019 года, если будут соблюдены несколько условий.