Германия признала Голодомор 1932—1933 годов геноцидом украинского народа

30 ноября, 20:12
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Голодомор попадает в период самых массовых преступлений против человечности на европейском континенте (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Голодомор попадает в период самых массовых преступлений против человечности на европейском континенте (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Немецкий Бундестаг в среду, 30 ноября, поддержал резолюцию о признании Голодомора 1932—1933 годов геноцидом украинского народа.

«Массовая смерть от голода не была результатом неурожая, а была ответственностью политического руководства Советского Союза при Иосифе Сталине. Голодомор представляет собой преступление против человечества, с сегодняшних позиций очевидна его историко-политическая классификация как геноцид», — сообщается на сайте немецкого правительства.

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Депутаты Бундестага также напомнили, что политический голод унес жизни миллионов людей и в других районах Советского Союза, в том числе в Казахстане и вдоль российских рек Волги и Дона.

События 1930-х годов показывают стремление советского руководства контролировать и подавлять крестьян, периферию советской власти, украинский быт, язык и культуру, убеждено немецкое правительство.

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Согласно заявлению, Голодомор попадает в период самых массовых преступлений против человечности на европейском континенте, жестокость которых была невообразимой до того времени.

«К ним относятся Холокост европейских евреев в его исторической уникальности, военные преступления вермахта и запланированное убийство миллионов невинных мирных жителей в рамках расистской немецкой войны на уничтожение на Востоке, за которую Германия несет историческую ответственность», — добавили немецкие депутаты.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Бундестаг за это историческое решение.

«Германия признала Голодомор 1932−1933 годов геноцидом. Благодарю за это историческое решение депутатов Бундестага. Правда всегда побеждает», — написал он в Twitter.

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1598017071308148737

В XX веке украинцы пережили три голодомора — в 1932—1933 годах, 1921−1922 и 1946−1947. Самым масштабным по количеству человеческих жертв историки считают геноцид 1932—1933 годов. По разным данным, в это время от голода погибли от семи до десяти млн человек.

https://www.youtube.com/embed/xrzBa1mNsnk
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Германия Резолюция Голодомор Геноцид Владимир Зеленский

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