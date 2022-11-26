Германия 30 ноября может признать Голодомор геноцидом украинского народа 26 ноября, 06:54 Мемориальный комплекс в Киеве, посвященный памяти жертв Голодомора в Украине (Фото:E. van M/Flickr)

Бундестаг намерен 30 ноября обсудить и принять резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинского народа.

Об этом сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на проект совместного документа, подготовленного фракциями как правящих в ФРГ партий, так и оппозиционного консервативного блока ХДС/ХСС.



Видео дня

«От голода и репрессий пострадала вся Украина, а не только ее регионы, производившие зерно», — приводятся выдержки из проекта резолюции. «Тем самым с сегодняшней перспективы напрашивается историко-политическое обозначение [тех событий] как геноцид. Германский Бундестаг разделяет мнение о такой классификации», — пишут инициаторы во главе с депутатом от «зеленых» Робином Вагенером, который является председателем германо-украинской парламентской группы. Они призвали правительство ФРГ принять меры для более широкого распространения информации о Голодоморе и назвали его «частью общей истории европейцев».

До сих пор правительство ФРГ выступало против такого обозначения и поясняло, что есть разница между политической и международно-правовой оценкой тех событий.

В четверг, 24 ноября, парламент Румынии и Объединенный переходный кабинет Беларуси признали Голодомор 1932−1933 годов в Украине геноцидом украинского народа.

Такое же решение приняли Верхняя палата парламента Ирландии и парламент Молдовы.

В апреле 2022 года Голодомор единогласно признала геноцидом украинцев палата депутатов чешского парламента.

Ранее это преступление было признано геноцидом украинского народа 16 странами мира.

Каждый год в четвертую субботу ноября в Украине чтят память миллионов жертв Голодомора. В XX веке украинцы пережили три таких трагедии — в 1932—1933 годах, 1921−1922 и 1946−1947. Самым масштабным по количеству человеческих жертв историки считают Голодомор 1932—1933 годов. По разным данным, в это время от голода погибли от семи до 10 млн человек.

Почему последствия Голодомора до сих пор отзываются? https://www.youtube.com/embed/ACTGWgK8LBs