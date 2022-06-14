«Не повторить катастрофу». Украинский посол призвал Германию критически пересмотреть политику в отношении России 14 июня, 14:55 Цей матеріал також доступний українською Немецкий офис Газпрома в Берлине (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch)

Украинский посол Андрей Мельник, являющийся одним из самых откровенных украинских критиков канцлера Олафа Шольца и его правительства, во второй части интервью НВ призвал Германию пересмотреть политику в отношении России.



«Политика Германии по [российскому газопроводу] Северный потока, НАТО, умиротворению Путина, непредоставлению Украине вооружения и т. д. выглядит последовательной, но почему-то Россия неожиданно взяла и напала на Украину. Мой тезис в немецком публичном пространстве таков: политика по отношению к России должна быть критически пересмотрена для того, чтобы подобные провалы, катастрофы не повторились в будущем», — заявил Мельник.



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Он подчеркнул, что энергетическая политика Германии поставила ее в зависимость от России, «якобы это не представляет никакой опасности».



«Сегодня мы видим, что даже если немецкое правительство захотело бы предложить ввести мораторий или полное эмбарго не только на нефть, но и прежде всего на газ, то они этого не могут сделать. Они заложники этой политики в лучшем случае. А на самом деле, Германия превратилась в энергетического вассала России, потому что эта страна не способна принимать никаких решений для того, чтобы прекратить финансирование военной агрессии Кремля против Украины», — отметил дипломат.



По словам Мельника, сейчас немецкое правительство утверждает, что если перестать покупать газ у России, «не только придется сидеть в пальто в жилых помещениях, но и целые отрасли экономики едва ли не исчезнут», «будут миллионы безработных, будет огромная рецессия» и «Германия якобы не сможет и дальше помогать Украине бороться с войной».



Посол утверждает, что немцы любят такую риторику, но есть ряд независимых исследований о том, что отказ от газа не будет столь катастрофическим для Германии.



В то же время, он признал, что ситуация постепенно меняется, и Германия ищет альтернативные источники поставок газа. Мельник рассказал, что на прямой вопрос о возможности введения в РФ газового эмбарго ему ответили, что это станет возможным не ранее 2024 года.



В апреле 2022 года канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что Германия может прекратить импорт российской нефти в 2022 году. В тот же месяце он заявил, что страна не может отказаться от российского газа, ведь это может сильно навредить экономике страны и всей Европе.



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