«Не повторить катастрофу». Украинский посол призвал Германию критически пересмотреть политику в отношении России

14 июня, 14:55
Цей матеріал також доступний українською
Немецкий офис Газпрома в Берлине (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch)

Немецкий офис Газпрома в Берлине (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch)

Украинский посол Андрей Мельник, являющийся одним из самых откровенных украинских критиков канцлера Олафа Шольца и его правительства, во второй части интервью НВ призвал Германию пересмотреть политику в отношении России.

«Политика Германии по [российскому газопроводу] Северный потока, НАТО, умиротворению Путина, непредоставлению Украине вооружения и т. д. выглядит последовательной, но почему-то Россия неожиданно взяла и напала на Украину. Мой тезис в немецком публичном пространстве таков: политика по отношению к России должна быть критически пересмотрена для того, чтобы подобные провалы, катастрофы не повторились в будущем», — заявил Мельник.

Видео дня

Он подчеркнул, что энергетическая политика Германии поставила ее в зависимость от России, «якобы это не представляет никакой опасности».

Читайте также:

Джордж Сорос раскритиковал Меркель (Фото:REUTERS/Lisi Niesner) Сорос обвинил Меркель в газовой зависимости Европы от РФ

«Сегодня мы видим, что даже если немецкое правительство захотело бы предложить ввести мораторий или полное эмбарго не только на нефть, но и прежде всего на газ, то они этого не могут сделать. Они заложники этой политики в лучшем случае. А на самом деле, Германия превратилась в энергетического вассала России, потому что эта страна не способна принимать никаких решений для того, чтобы прекратить финансирование военной агрессии Кремля против Украины», — отметил дипломат.

По словам Мельника, сейчас немецкое правительство утверждает, что если перестать покупать газ у России, «не только придется сидеть в пальто в жилых помещениях, но и целые отрасли экономики едва ли не исчезнут», «будут миллионы безработных, будет огромная рецессия» и «Германия якобы не сможет и дальше помогать Украине бороться с войной».

Посол утверждает, что немцы любят такую риторику, но есть ряд независимых исследований о том, что отказ от газа не будет столь катастрофическим для Германии.

В то же время, он признал, что ситуация постепенно меняется, и Германия ищет альтернативные источники поставок газа. Мельник рассказал, что на прямой вопрос о возможности введения в РФ газового эмбарго ему ответили, что это станет возможным не ранее 2024 года.

В апреле 2022 года канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что Германия может прекратить импорт российской нефти в 2022 году. В тот же месяце он заявил, что страна не может отказаться от российского газа, ведь это может сильно навредить экономике страны и всей Европе.

Редактор: Анастасия Одинцова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Газ Украина-Россия Интервью НВ Андрей Мельник Украина-Германия Россия-Германия Российско-украинская война Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X