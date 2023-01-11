Германия предоставит Украине 20 млн евро на покупку Starlink

11 января, 01:18
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Германия (Фото:Pexels / Pixabay)

Германия (Фото:Pexels / Pixabay)

Германия предоставит Украине еще 20 миллионов евро. Их направят на приобретение терминалов Starlink.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Германии.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время визита в Харьков заявила, что ее страна профинансирует покупку 10 тысяч наземных станций Starlink. Треть из них передадут ВСУ.

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" Связь в реальном времени позволяет украинским воинам координировать защиту Родины и лучше защищаться от атак России", - подчеркнули в МИД Германии.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Германия Война в Украине Украина-Германия Starlink Война России против Украины

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