Германия предоставит Украине 20 млн евро на покупку Starlink 11 января, 01:18 Германия (Фото:Pexels / Pixabay)

Германия предоставит Украине еще 20 миллионов евро. Их направят на приобретение терминалов Starlink.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Германии.



Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время визита в Харьков заявила, что ее страна профинансирует покупку 10 тысяч наземных станций Starlink. Треть из них передадут ВСУ.

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" Связь в реальном времени позволяет украинским воинам координировать защиту Родины и лучше защищаться от атак России", - подчеркнули в МИД Германии.

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