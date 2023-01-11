Германия предоставит Украине 20 млн евро на покупку Starlink
Германия (Фото:Pexels / Pixabay)
Германия предоставит Украине еще 20 миллионов евро. Их направят на приобретение терминалов Starlink.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Германии.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время визита в Харьков заявила, что ее страна профинансирует покупку 10 тысяч наземных станций Starlink. Треть из них передадут ВСУ.
" Связь в реальном времени позволяет украинским воинам координировать защиту Родины и лучше защищаться от атак России", - подчеркнули в МИД Германии.