Германия предоставит Словакии современное ПВО для усиления защиты границы с Украиной
ПВО MANTIS (Фото:ru.wikipedia.org)
Германия предоставит Словакии две единицы современной системы противовоздушной обороны MANTIS. Они будут использованы для усиления защиты восточной границы с Украиной.
Об этом говорится в пресс-релизе словацкого министерства обороны.
Как объявил министр обороны Словакии Ярослав Надь, страна получит системы бесплатно и на постоянной основе для реализации «общей цели НАТО — укрепление и защита восточной границы, частью которой мы являемся».
Каждая из двух систем MANTIS состоит из восьми станций автоматического вооружения (точное количество станций, которые прибудут в Словакию, будет уточнено в ближайшие недели), двух радиолокационных станций и командного пункта.
Кроме того, вместе с ПВО Германия передаст радар наблюдение с дальностью действия до 100 километров и обеспечит обучение словацким солдатам.
Зенитно-ракетный комплекс MANTIS – это стационарная, полностью автоматизированная система вооружения, предназначенная для непрерывной обороны наземных объектов. ( например, военных баз) от поражения со стороны ракет, артиллерийских систем, минометов и беспилотных летательных аппаратов.
Германия разработала MANTIS прежде всего для защиты баз в Афганистане, где недавно находились немецкие солдаты.
Как уже отмечалось, Словакия сделает все возможное, чтобы передать Украине свои истребители МИГ-29 , заявил премьер-министр Эдуарда Хегер.
В июле 2022 г. стало известно, что Словакия уже готова обсуждать возможность передачи 11 истребителей МиГ-29 украинской стороне.