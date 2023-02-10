Германия предоставит Словакии современное ПВО для усиления защиты границы с Украиной 10 февраля, 00:32 ПВО MANTIS (Фото:ru.wikipedia.org)

Германия предоставит Словакии две единицы современной системы противовоздушной обороны MANTIS. Они будут использованы для усиления защиты восточной границы с Украиной.

Об этом говорится в пресс-релизе словацкого министерства обороны.



Как объявил министр обороны Словакии Ярослав Надь, страна получит системы бесплатно и на постоянной основе для реализации «общей цели НАТО — укрепление и защита восточной границы, частью которой мы являемся».

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Каждая из двух систем MANTIS состоит из восьми станций автоматического вооружения (точное количество станций, которые прибудут в Словакию, будет уточнено в ближайшие недели), двух радиолокационных станций и командного пункта.

Кроме того, вместе с ПВО Германия передаст радар наблюдение с дальностью действия до 100 километров и обеспечит обучение словацким солдатам.

Зенитно-ракетный комплекс MANTIS – это стационарная, полностью автоматизированная система вооружения, предназначенная для непрерывной обороны наземных объектов. ( например, военных баз) от поражения со стороны ракет, артиллерийских систем, минометов и беспилотных летательных аппаратов.

Германия разработала MANTIS прежде всего для защиты баз в Афганистане, где недавно находились немецкие солдаты.

Как уже отмечалось, Словакия сделает все возможное, чтобы передать Украине свои истребители МИГ-29 , заявил премьер-министр Эдуарда Хегер.

В июле 2022 г. стало известно, что Словакия уже готова обсуждать возможность передачи 11 истребителей МиГ-29 украинской стороне.