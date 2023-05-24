Германия отправляет контингент в Молдову для поддержки нацбезопасности страны 24 мая, 17:34 Флаг Германии (Фото:noelsch / pixabay)

Германия отправляет свой контингент в Молдову. Он состоит из 15 специалистов, которые войдут в Миссию партнерства от ЕС.

Такое решение было утверждено на заседании федерального правительства 24 мая, сообщил на брифинге спикер правительства Штеффен Гебештрайт, сообщает Укринформа.

Главной задачей контингента является поддержка национальной безопасности, стратегические советы, а при необходимости обучение и предоставление оборудования для усиления возможностей Молдовы в кризисном менеджменте, кибербезопасности и анализе гибридных угроз.

Видео дня

«На Республику Молдова серьезно влияет незаконная агрессивная война России против Украины, к тому же продолжаются российские попытки дестабилизировать ситуацию в странах. Эти попытки дестабилизации направлены на саботаж курса по реформам и европейской интеграции», — отметил Гебештрайт.

22 мая Совет Европейского Союза объявил о начале работы Миссии партнерства ЕС в Молдове (EUPM Moldova) для усиления сектора безопасности страны, в том числе противодействия иностранному информационному манипулированию и вмешательству. Мандат миссии действует по 2025 год. Возглавляет ее румынская сторона.