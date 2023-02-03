Официально. Правительство Германии предоставило разрешение на экспорт боевых танков Leopard 1 в Украину

3 февраля, 13:33
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Танк Leopard (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Танк Leopard (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Правительство Германии предоставило разрешение на экспорт боевых танков Leopard 1 в Украину, это подтвердил представитель правительства Штеффен Хебештрайт, не приведя никаких других подробностей.

По информации Spiegel, у Бундесвера есть 29 танков Leopard 1, которые находятся в боеготовом состоянии.

По данным Süddeutsche Zeitung, компании Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft планируют восстановить десятки Leopard 1, однако могут столкнуться с проблемами при закупке боеприпасов именно для этих танков.

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Ранее СМИ сообщали, что правительство Германии одобрило поставки Украине танков Leopard 1 по промышленным запасам и ведет переговоры по закупке у Катара 15 зенитных установок Gepard, чтобы передать их Киеву.

NV
Фото: NV

25 января Германия после долгих колебаний одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров. В тот же день США объявили о предстоящей отправке на фронт 31 танка Abrams.

Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что первые танки могут отправить в Украину до конца марта.

https://www.youtube.com/watch?v=GWBCu16vAE4
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Танки Германия Война России против Украины танки Leopard

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