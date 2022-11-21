После падения ракеты. Германия предложила Польше системы ПВО Patriot

21 ноября, 04:12
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ЗРК Patriot (Фото:MissGarfield/flickr)

ЗРК Patriot (Фото:MissGarfield/flickr)

Германия предложила Польше системы противоракетной обороны Patriot для защиты воздушного пространства. Предложение прозвучало после падения ракеты 15 ноября в селе Пшеводув у границы с Украиной.

Об этом заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт, пишет The Guardian.

«Мы предложили Польше поддержку в защите воздушного пространства — нашими истребителями Еврофайтера и системами ПВО Patriot», — сказала она.

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Издание уточняет, что наземные системы противовоздушной обороны, такие как Patriot компании Raytheon, предназначены для перехвата приближающихся ракет.

15 ноября во время массированной воздушной атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины на территории села Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши упала ракета, погибли два человека. После этого премьер-министр страны Матеуш Моравецкий срочно созвал заседание Комитета по безопасности и обороне.

Президент Польши Анджей Дуда сказал, что в инциденте с падением ракеты на территории Польши нет признаков умышленного нападения и что ракета могла принадлежать украинским ПВО.

https://www.youtube.com/embed/vfIgnbYql2c
Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Польша Германия ПВО Украина-Польша ЗРК Patriot Россия-Польша

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