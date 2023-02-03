Германия одобрила передачу Украине танков Leopard 1, обсуждает с Катаром закупку установок Gepard — СМИ 3 февраля, 10:31 Военные на танке Leopard в Словакии, 19 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Radovan Stoklasa)

Правительство Германии одобрило поставки Украине танков Leopard 1 из промышленных запасов и ведет переговоры по закупке у Катара 15 зенитных установок Gepard, чтобы передать их Киеву. Об этом сообщила газета Süddeutsche Zeitung в пятницу, 3 февраля.



Источники издания в немецком правительстве заявили, что передача танков Украине может состояться «в любой момент», как только их отремонтируют, цитирует Reuters. За ремонт десятков Leopard 1 хотят взяться компании Rheinmetall и FFG и могли бы передать их Украине, если Киев будет готов их купить.

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Также несколько немецких чиновников обсудили с Министерством иностранных дел Катара возможные закупки 15 установок Gepard, которые Доха приобрела для охраны стадионов Чемпионата мира по футболу, пишет газета.

«Gepard очень хорошо зарекомендовали себя в войне в Украине. Если бы мы могли получить больше партнеров здесь, это, безусловно, помогло бы украинцам», — цитирует Süddeutsche Zeitung министра обороны ФРГ Бориса Писториуса.

25 января Германия после долгих колебаний одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров. В тот же день США объявили о предстоящей отправке на фронт 31 танка Abrams. Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что первые танки могут отправить в Украину до конца марта.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получит 120−140 современных западных танков в первой волне. По его словам, танковая коалиция уже насчитывает 12 стран-участниц.

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что для наступления защитникам Украины нужно 300−500 танков.