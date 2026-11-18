Германия настаивает на утверждении механизма, который упростил бы предоставление Украине дополнительного финансирования от ЕС — если в 2027 году на президентских выборах во Франции победит ультраправая Марин Ле Пен .

Об этом написало Politico в среду, 18 ноября, со ссылкой на информацию высокопоставленного чиновника ЕС.

Немецкий план заключается в том, чтобы предоставить ЕС финансовую свободу для привлечения дополнительных средств для Украины на сумму более 100 миллиардов евро, которые Еврокомиссия уже предложила для следующего семилетнего бюджета ЕС.

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Такая схема позволит получать дальнейшее финансирование без обязательств насчет больших стартовых расходаов. Собеседник издания отметил, что сейчас по поводу финансирования Украины «ведется больше споров, чем когда-либо» и что этот вопрос станет еще более острым, если президентом Франции станет Ле Пен.

По словам европейского дипломата, знакомого с ходом обсуждений, если план Германии сработает, то для принятия решения о помощи Украине потребуется лишь квалифицированное большинство, а не единогласная поддержка государств-членов ЕС. Таким образом, заблокировать помощь станет гораздо сложнее.

«В современном геополитическом мире это [необходимость единогласия] не имеет смысла», — пояснил дипломат.

Издание отметило, что опасения Германии касаются не только Франции или традиционных «скептиков» вроде Чехии и Венгрии, но и собственной внутренней политики — в частности, укрепления позиций ультраправой партии Альтернатива для Германии (AfD), которая ранее одержала несколько знаковых побед на выборах в восточных землях.

16 ноября кандидатка в президенты Франции от ультраправой партии Национальное объединение Марин Ле Пен заявила, что в случае победы на выборах 2027 года она сократит финансовую помощь Украине.

13 ноября издание Le Figaro писало о готовности Марин Ле Пен к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Депутатка Національних зборів Франції, ексочільниця ультраправої політичної партії Національне об'єднання / Инфографика: NV

Politico позже сообщило, что Ле Пен и Зеленский пока не пришли к соглашению относительно места такой встречи. Президент Украины предлагает Марин Ле Пен приехать в Киев, но она настаивает на встрече в Париже или Брюсселе.