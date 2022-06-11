«Пропасть между заявлениями и поступками». Константа пророссийского курса в правящей партии Германии осталась и после начала войны — посол Украины 11 июня, 09:13 Цей матеріал також доступний українською Социал-демократическая партия Германии, к которой принадлежит Олаф Шольц, традиционно поддерживала пацифистские отношения с Советским Союзом, а затем и с Россией. (Фото:REUTERS/Benjamin Westhoff)

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью НВ заявил, что в руководящей партии этой страны даже после начала войны сохранилась константа пророссийского курса.

По его словам, нерешительность канцлера Германии Олафа Шольца в поддержке Украины можно объяснить с наибольшей вероятностью позицией его партии социал-демократов, которые были пацифистами в отношениях с Советским Союзом и остаются ими в отношениях с Россией.

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Мельник объяснил, что, хотя в Германии на четвертый день российской агрессии была провозглашена политика под названием Смена эпох, осталась "пропасть между заявлениями немецких властей и ее поступками".

«Партия никуда не делась. И в крупнейшей фракции демократов — 240 депутатов, — половина — политики старой генерации, которые выросли с нарративами «не может быть безопасности в Европе без России». То есть безопасность вместе с Россией, а не против России. Потому эта константа пророссийского курса осталась», — сказал украинский дипломат.

Он рассказал, что после первого шока от начала войны силы, поддерживавшие Россию, почти не высказывались публично и анализировали ситуацию.

«И только сейчас начали поднимать головы. Это крыло очень мощное в партии социал-демократов, особенно во фракции Бундестага. Возглавляет его влиятельный политик Рольф Мюцених. На него ориентируется большая часть партии», – сообщил Мельник.

Украинский посол в Германии также рассказал о слухах, что решение Шольца увеличить финансирование бундесвера на 100 млрд евро и оказать военную помощь Украине принимали «в очень закрытом режиме — руководитель Бундестага и большинство членов партии социал-демократов даже об этом не знали», и большинство чиновников впервые об этом услышали во время речи Шольца 28 февраля.

«Сейчас это сопротивление нарастает в пределах этой партии. Для того чтобы все члены были на стороне правительства и канцлера, последний вынужден лавировать. Это наиболее очевидное объяснение, почему Шольц ведет политику, которую трудно понять», – считает Мельник.

Он добавил, что многие немцы считают поставки Украине тяжелой артиллерии новым уровнем эскалации и очередной провокацией Путина.

«Тогда Германия станет едва ли не легитимной целью [Кремля], а то и стороной этого конфликта», — саркатично описал опасения этой группы немцев украинский посол.

28 мая посол ФРГ в Киеве Анка Фельдгузен заявила, что правительство Германии приняло окончательное решение по поставкам тяжелого вооружения в Украину.

На фоне критики в адрес Шольца по поводу неоднозначной позиции Бундестаг 26 апреля одобрил поставки тяжелого вооружения Украине. Позже Шольц отверг критику и заверил, что ФРГ продолжит предоставлять Киеву вооружение для борьбы в войне, развязанной Россией. Однако критика в Бундестаге в его адрес продолжается.

Эксперт Рады внешней политики Украинская призма Мария Коваль-Гончар в интервью Радио НВ объяснила нежелание канцлера Германии Олафа Шольца оказывать военную помощь Украине тем, что он принадлежит к немецким политикам старшего поколения.



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