Правительство Германии планирует разрешить поставку Украине САУ Gepard 26 апреля, 13:01 Цей матеріал також доступний українською Принципиальное решение об отправке Гепардов в Украину уже принято. (Фото:270862/flickr.com)

Правительство Германии намерено поставить Украине зенитные самоходные установки Gepard со склада производителя.



Война России против Украины — главные события 26 апреля

Компания Krauss-Maffei Wegmann (KWM) уже получила зеленый свет на продажу Украине модернизированных Gepard из бывшего арсенала бундесвера, принципиальное решение правительства уже принято, сообщает DW.

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Компания KMW располагает несколькими десятками ЗСУ Gepard из расформированных подразделений ПВО сухопутных войск бундесвера.

Gepard могут быть задействованы для поражения наземных и воздушных целей во взаимодействии с другими видами военной техники.

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О поставках САУ Gepard объявила и министр обороны Германии Кристине Ламбрехт во время встречи военных ведомств стран-партнеров, посвященной помощи Украине, которая проходит на авиабазе Рамштайн на западе Германии.

Накануне в правительстве Германии заявили, что «в ближайшее время» примут решение о поставках Украине 100 боевых машин пехоты Marder.

Кроме того, немецкий оборонный концерн Rheinmetall хочет продать 88 танков Leopard 1 Украине и для этого обратился с заявкой к правительству Германии

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