Германия планирует поставить боеприпасы для Gepard до июля — директор Rheinmetall 21 февраля, 02:40 Gepard (Фото:Jeff Keenan / Pixabay)

Крупнейший немецкий изготовитель оружия Rheinmetall ожидает, что первую партию боеприпасов для зенитных комплексов Gepard поставят в Украину до июля.

Об этом пишет CNN со ссылкой на заявление директора компании Армина Паппергера.



Он добавил, что 20 боевых машин Marder будут готовы к командировке в Украину до конца марта.

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Кроме того, он заявил, что его компания «удвоила мощности, а в некоторых секторах даже утроила их».

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«По производству оружия склад заполнен, мы работаем на полную мощность, и мы все еще можем увеличить мощность за одну смену», — добавил Паппергер, отметив, что для этого должны быть заключены контракты.

В конце января стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц пытался убедить Бразилию передать боеприпасы установкам Gepard Украине. Однако бразильский президент Лула да Силва заявил, что этого не будет, потому что Бразилия «не хочет участвовать в войне, даже косвенно».

В феврале правительство Германии сообщило о передаче Украине нового пакета военной помощи. В него вошли зенитные самоходные установки Gepard и снаряды к ним.

Позже министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страна возобновит производство боеприпасов для Gepard. Установки были выведены из строя в 2010 году.

Фото: Инфографика: NV