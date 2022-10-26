В Германии заявили о передаче Украине дополнительных систем MARS II, САУ PzH 2000 и надводных дронов 26 октября, 23:26 РСЗО MARS-II (Фото:kmweg.com)

В правительстве Германии заявили, что передали Украине еще две реактивных системы залпового огня MARS II и четыре самоходных артиллерийских установки Panzerhaubitze 2000.

Как сообщается на сайте правительства ФРГ, всего Украина получила пять РСЗО MARS II и 14 гаубиц PzH 2000 в рамках совместного проекта с Нидерландами. Также в сообщении сказано, что Берлин передал Киеву два надводных дрона и готовится передать 6100 ариллерийских снарядов калибра 155 мм и 186 тысяч снарядов для 40-мм гранатометов.



Видео дня

Во время очередной встречи Рамштайн 12 октября в Минобороны Германии сообщали, что в ближайшие несколько недель Украина получит дополнительные реактивные системы залпового огня MARS II и самоходные артиллерийские установки PzH 2000.

11 октября стало известно, что Германия передала ВСУ первую систему ПВО IRIS-T. Канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия передаст Украине еще три ЗРК IRIS-T как можно быстрее. До этого глава Минобороны Германии Кристин Ламбрехт сообщала, что Берлин передаст Киеву еще три системы ПВО IRIS-T в следующем году.